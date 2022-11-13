Промоутер українця розповів про можливий бій з Хрговичем

IBF все ще може санкціонувати бій за звання аобсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Сьогодні IBF призначили Філіпа Хрговича офіційним претендентом на бій з Олександром Усиком. По-перше, це досить спірне рішення, зважаючи на черговість обов‘язкових захистів (першим у списку є Дюбуа від WBA). По-друге, такий бій міг би віддалити світ від найочікуванішого історичного протистояння за абсолютного чемпіона".

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"Та все ж не все так погано: 1) доки не призначена дата торгів, IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта, оскільки такий ранг поєдинку є пріоритетним для усіх 4 організацій; 2) команди Усика та суперника вже мають навіть попередню дату для такого поєдинку (18 лютого). Зважаючи на вищезазначене, IBF володітиме усіма легальними інструментами аби віддати пріоритет великому поєдинку".

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"І нагадаю, що Усик в статусі офіційного претендента очікував на поєдинок із Джошуа понад 2 роки", - сказав Красюк.

Нагадаємо, робочою датою для бою Усик - Ф'юрі є 18 лютого.