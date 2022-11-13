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Красюк: IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта

Сьогодні 13:45 163 0
Промоутер українця розповів про можливий бій з Хрговичем
Красюк: IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Філіп Хргович

Джерело - Tribuna.com.

IBF все ще може санкціонувати бій за звання аобсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Сьогодні IBF призначили Філіпа Хрговича офіційним претендентом на бій з Олександром Усиком. По-перше, це досить спірне рішення, зважаючи на черговість обов‘язкових захистів (першим у списку є Дюбуа від WBA). По-друге, такий бій міг би віддалити світ від найочікуванішого історичного протистояння за абсолютного чемпіона".

  Актуально: IBF призначила для Усика обов'язкового претендента

"Та все ж не все так погано: 1) доки не призначена дата торгів, IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта, оскільки такий ранг поєдинку є пріоритетним для усіх 4 організацій; 2) команди Усика та суперника вже мають навіть попередню дату для такого поєдинку (18 лютого). Зважаючи на вищезазначене, IBF володітиме усіма легальними інструментами аби віддати пріоритет великому поєдинку".

  Усик: Херсон - це Україна. Крим - це Україна

"І нагадаю, що Усик в статусі офіційного претендента очікував на поєдинок із Джошуа понад 2 роки", - сказав Красюк.

Нагадаємо, робочою датою для бою Усик - Ф'юрі є 18 лютого.

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