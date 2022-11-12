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Менеджер Вайлдера зробив прогноз на бій Ф'юрі - Усик

Сьогодні 21:52 180 0
Шеллі Фінкель поділився думкою про потенційний поєдинок Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.
Менеджер Вайлдера зробив прогноз на бій Ф'юрі - Усик
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) переможе чемпіона WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів менеджер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель в інтерв'ю YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Останній бій Вайлдера з Ф'юрі був одним із найбільших в історії суперважкої ваги. Деонтей вірить, що здатний побити цього хлопця.

Наша мета - провести наступний бій, чи то Енді Руїс, чи хтось інший. Ніхто не знає, що буде далі. Я думаю, що Ф'юрі переможе Усика, але якщо він програє, то відкриється інша можливість. Ти не знаєш, як усе буде. Суперважкий дивізіон активний, і в ньому багато відмінних бійців, особливо з Великої Британії", - сказав Фінкель.

Читайте: Красюк: Усик та Ф’юрі отримали чи не найвигіднішу пропозицію, яка може зараз існувати у світі

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