Менеджер Вайлдера зробив прогноз на бій Ф'юрі - Усик

Володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) переможе чемпіона WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів менеджер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель в інтерв'ю YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Останній бій Вайлдера з Ф'юрі був одним із найбільших в історії суперважкої ваги. Деонтей вірить, що здатний побити цього хлопця.

Наша мета - провести наступний бій, чи то Енді Руїс, чи хтось інший. Ніхто не знає, що буде далі. Я думаю, що Ф'юрі переможе Усика, але якщо він програє, то відкриється інша можливість. Ти не знаєш, як усе буде. Суперважкий дивізіон активний, і в ньому багато відмінних бійців, особливо з Великої Британії", - сказав Фінкель.