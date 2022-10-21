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Визначилася дата бою Вайта проти Франкліна

Сьогодні 21:25 137 0
Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про наступний бій Вайта
Визначилася дата бою Вайта проти Франкліна
#Ділліан Вайт

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (28-3, 19 KO) провед бій проти 29-річного американця Джермейна Франкліна (21-0, 14 КО).

Про це повідомляє Matchroom Boxing

Поєдинок відбудеться 26 листопада на Вемблі в Лондоні.

Вайт останній бій провів у квітні цього року, тоді він достроково програв Тайсону Ф’юрі.

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