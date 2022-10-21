Джерело - Чемпіон.
Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (28-3, 19 KO) провед бій проти 29-річного американця Джермейна Франкліна (21-0, 14 КО).
Про це повідомляє Matchroom Boxing
Поєдинок відбудеться 26 листопада на Вемблі в Лондоні.
Вайт останній бій провів у квітні цього року, тоді він достроково програв Тайсону Ф’юрі.
🐺 Nov 26 🧨 @DAZNBoxing— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 21, 2022
📍 @OVOArena #WhyteFranklin #WardleyGorman #RichardsBolotniks #RodriguezRyan pic.twitter.com/SIw3c30kRk