Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно оголосила про наступний бій Вайта

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Ділліан Вайт (28-3, 19 KO) провед бій проти 29-річного американця Джермейна Франкліна (21-0, 14 КО).

Про це повідомляє Matchroom Boxing

Поєдинок відбудеться 26 листопада на Вемблі в Лондоні.

Вайт останній бій провів у квітні цього року, тоді він достроково програв Тайсону Ф’юрі.