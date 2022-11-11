Красюк: Якщо поєдинок із Ф'юрі не відбудеться, у нас є план В

Чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має план В на випадок, якщо поєдинок із чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі не відбудеться.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Є план В, план С. Ми ведемо переговори також із Близьким Сходом, у нас є певні опції. Умови цих переговорів саме так і звучать, що якщо тут форс-мажор у нас відбувається, то ми займаємося організацією поєдинку вже в інших умовах і, цілком імовірно, з іншими учасниками.

Це вже все альтернативи. Для нас важливий саме поєдинок за абсолютного чемпіона світу. Все інше – це вже будуть компроміси.

Звичайно ж, ми маємо план B, план С. Ми вже над ними працюємо. Але ми працюємо справді в режимі альтернативних варіантів, оскільки весь акцент у нас стоїть на абсолютному чемпіонстві світу. Цілком можливо, що цей поєдинок має шанс стати історичним", - сказав Красюк.