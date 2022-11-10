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Рой Джонс готовий стати тренером Джошуа

Сьогодні 18:59 142 0
Рой Джонс готовий стати тренером Джошуа

Легендарний американський боксер Рой Джонс-молодший може стати тренером колишнього об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам боксер.

"Джошуа не хоче себе обмежувати. Він прийде, щоб поговорити зі мною, тож я буду одним із тих, хто поспілкується з ним. Подивимося, що станеться.

Ми нещодавно розмовляли, тому поспілкуємося ще. Він прийде в мою залу, і ми подивимося, що можемо зробити. Якщо все складеться як треба, то так тому і бути. Якщо ні, то він може знайти тренера краще", - сказав Джонс.

Нагадаємо, Джошуа вірить у бій з Ф’юрі.

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