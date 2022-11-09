Ломаченко опустився на один рядок і тепер посідає 10-те місце

Джерело - ESPN.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг 4-ту позицію в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє ESPN.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко опустився на один рядок і тепер посідає 10-те місце.

ТОП-10 P4P від ESPN:

1 (1). Теренс Кроуфорд

2 (2). Наоя Інуе

3 (3). Еррол Спенс

4 (4). Олександр Усик

5 (5). Сауль Альварес

6 (6). Тайсон Ф’юрі

7 (7). Артур Бетербієв

8 (8). Дмитро Бівол

9 (10). Шакур Стівенсон

10 (9). Василь Ломаченко

Нагадаємо, Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN.