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Усик залишився на 4 місці в рейтингу P4P від ESPN

Сьогодні 14:24 242 0
Ломаченко опустився на один рядок і тепер посідає 10-те місце
Усик залишився на 4 місці в рейтингу P4P від ESPN
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - ESPN.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг 4-ту позицію в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє ESPN.

Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко опустився на один рядок і тепер посідає 10-те місце.

ТОП-10 P4P від ESPN:

1 (1). Теренс Кроуфорд
2 (2). Наоя Інуе
3 (3). Еррол Спенс
4 (4). Олександр Усик
5 (5). Сауль Альварес
6 (6). Тайсон Ф’юрі
7 (7). Артур Бетербієв
8 (8). Дмитро Бівол
9 (10). Шакур Стівенсон
10 (9). Василь Ломаченко

Нагадаємо, Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN.

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