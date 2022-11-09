Джерело - ESPN.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг 4-ту позицію в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Про це повідомляє ESPN.
Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко опустився на один рядок і тепер посідає 10-те місце.
ТОП-10 P4P від ESPN:
1 (1). Теренс Кроуфорд
2 (2). Наоя Інуе
3 (3). Еррол Спенс
4 (4). Олександр Усик
5 (5). Сауль Альварес
6 (6). Тайсон Ф’юрі
7 (7). Артур Бетербієв
8 (8). Дмитро Бівол
9 (10). Шакур Стівенсон
10 (9). Василь Ломаченко
Нагадаємо, Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN.