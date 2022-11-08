Гвоздик: Усик може вдарити дуже сильно

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) володіє потужним ударом.

Про це розповів колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) в інтерв’ю каналу Тайк Майсон.

"Саша може вдарити дуже сильно. Він ніколи не робить ставку на це (на нокаут - прим.), це не його спосіб перемагати.

Він більше технічний і показує ігровий бокс. Якщо він встане, впреться, то може дуже добре вдарити.

Щоб нокаутувати суперника, навіть такого як Ф’юрі та Вайлдер, не так важливо бити сильно, а більш важливо бити несподівано", - відзначив Гвоздик.