Гвоздик пояснив відновлення кар’єри

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі (до 79,38 кг) Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) вирішив відновити професійну кар’єру після спарингів з мексиканським боксером Саулем Альваресом.

Про це розповів сам український боксер в інтерв’ю каналу Тайк Майсон.

"Саме під час спарингів з Канело я це зрозумів. Я зрозумів, що ще можу. Я добре почував себе в спарингах з Альваресом. Я бачив, що мене поважають, насамперед, за мою роботу, а не за якісь досягнення в минулому. Тому я і прийняв рішення повернутися.

Мета? Звичайно, знову стати чемпіоном світу і зібрати всі титули дивізіону. Але, розуміючи реалії, я не готовий одразу боксувати, скажімо, з Бетербієвим. Якби я просто хотів битися за чек, то тоді так, дайте мені Бетербієва, я вийду, програю нокаутом у перших трьох раундах, покладу гроші в кишеню і піду. Ні, я так не хочу. Так, я хочу спочатку провести поєдинок з якимось мішком. Відчути, як бути в ринзі. Бо бути в спарингу та боксувати реальний бій - зовсім різні речі", – заявив Гвоздик.