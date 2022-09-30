Гвоздик оголосив про повернення у професійний бокс

Джерело - suspilne.media.
Ексчемпіон світу в напівважкій вазі, українець Олександр Гвоздик оголосив про намір повернутися до професійного боксу.
Про це українець розповів YouTube-каналу ESNEWS.
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Гвоздик готується до продовження кар'єри і планує продовжити виступи саме в напівважкому ваговому дивізіоні (до 79.4 кг).
"Важко тренуюся. Націлений на камбек. Набираю форму та спарингую з найкращими хлопцями. Напівважка вага, це точно. Зможу вкластися у вагу за місяць", - заявив Гвоздик.