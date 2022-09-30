Гвоздик оголосив про повернення у професійний бокс

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі, українець Олександр Гвоздик оголосив про намір повернутися до професійного боксу.

Про це українець розповів YouTube-каналу ESNEWS.

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Гвоздик готується до продовження кар'єри і планує продовжити виступи саме в напівважкому ваговому дивізіоні (до 79.4 кг).