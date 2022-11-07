Визначився потенційний суперник Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) буде битися з переможцем бою між Ділліаном Вайтом і Джермейном Франкліном.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Отто Валлін - дуже гідний суперник для Джошуа, до якого можна повернутися. Багато хто з цих хлопців завищує ціну. Філіп Хргович - чудовий боксер. Він є обов'язковим претендентом за версією IBF.

Все ж я вважаю, що переможець бою між Ділліаном Вайтом і Джермейном Франкліном є дуже, дуже хорошим кандидатом у суперники Джошуа. Гадаю, це найбільш вірогідний варіант", - відзначив Гірн.