Визначився потенційний суперник Джошуа

Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) буде битися з переможцем бою між Ділліаном Вайтом і Джермейном Франкліном.
Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.
"Отто Валлін - дуже гідний суперник для Джошуа, до якого можна повернутися. Багато хто з цих хлопців завищує ціну. Філіп Хргович - чудовий боксер. Він є обов'язковим претендентом за версією IBF.
Все ж я вважаю, що переможець бою між Ділліаном Вайтом і Джермейном Франкліном є дуже, дуже хорошим кандидатом у суперники Джошуа. Гадаю, це найбільш вірогідний варіант", - відзначив Гірн.
Нагадаємо, що Джошуа вже зустрічався з Вайтом у рингу у грудні 2015 року. Тоді Джошуа здобув перемогу нокаутом у сьомому раунді.
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