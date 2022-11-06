Галлімор: Черкашин завдав мені кілька хороших ударів, але я не постраждав

Боксер середньої ваги Натаніель Галлімор (22-6–1, 17 КО) не зміг виконувати свої комбінації у бою з українцем Федором Черкашиним (21-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я почав бій трохи заповільно. Я не міг виконувати свої комбінації. Черкашин перевершив мене, йому присудили перемогу. Усе просто.

Це була не моя ніч. Він не травмував мене. Він завдав мені кілька хороших ударів, але я не постраждав. Я не хвилювався, що не зможу продовжувати", - сказав Галлімор.