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Галлімор: Черкашин завдав мені кілька хороших ударів, але я не постраждав

Сьогодні 14:09 50 0
Галлімор: Черкашин завдав мені кілька хороших ударів, але я не постраждав

Джерело - Fightmag.

Боксер середньої ваги Натаніель Галлімор (22-6–1, 17 КО) не зміг виконувати свої комбінації у бою з українцем Федором Черкашиним (21-0, 13 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я почав бій трохи заповільно. Я не міг виконувати свої комбінації. Черкашин перевершив мене, йому присудили перемогу. Усе просто.

Це була не моя ніч. Він не травмував мене. Він завдав мені кілька хороших ударів, але я не постраждав. Я не хвилювався, що не зможу продовжувати", - сказав Галлімор.

Черкашин здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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