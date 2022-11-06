Черкашин яскраво переміг ямайського боксера

Джерело - Чемпіон.
Уродженець України, що виступає за Польщу, проспект середньої ваги (до 72,6 кг) Федір Черкашин (21-0, 13 КО) впевнено перебоксував Натаніеля Галлімора (22-6-1, 17 КО) з Ямайки.
Черкашин впевнено зайняв центр рингу, здивував суперника агресивним та ефективним пресингом.
Федір чудово рухався та комбінував. Єдине, що залишалося Галлімору - йти на захист. Як результат - перемога одноголосним рішенням суддів.
Рахунок суддів: 97-93, 99-91 та 100-90
These combinations from Fiodor Czerkaszyn 🔥#MorrellYerbossynuly #CzerkaszynGallimore pic.twitter.com/q1EsNMJAQN— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 6, 2022