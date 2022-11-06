Головне
Шахтар без проблем переміг Інгулець в 11 турі УПЛ
Вчора 16:53 631
39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР
Сьогодні 10:32 4779
Кіченок та Остапенко вийшли до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 09:39 246
Черкашин яскраво переміг ямайського боксера
Сьогодні 08:24 360
Динамо зіграє з Чорноморцем, СК Дніпро-1 - з Минаєм: розклад матчів УПЛ на 6 листопада
Сьогодні 08:08 414
Аталанта з Маліновським поступилася Наполі, Мілан обіграв Спецію: Результати 13 туру Серії А
Вчора 23:43 1101
Коноплянка блискучим асистом вирвав перемогу для Краковії у матчі Екстракляси - ВІДЕО
Вчора 21:40 1416
Евертон з Миколенком програв Лестеру: Результати 15 туру АПЛ
Вчора 21:27 680
Забарний - у ТОП-5 центрбеків світу до 20 років по впливу на гру
Вчора 19:57 431
Верес розгромив Металіст 1925 у 11 турі УПЛ
Вчора 16:49 469
Прямі трансляції

Черкашин яскраво переміг ямайського боксера

Сьогодні 08:24 360 0
Черкашин яскраво переміг ямайського боксера
#Федір Черкашин

Джерело - Чемпіон.

Уродженець України, що виступає за Польщу, проспект середньої ваги (до 72,6 кг) Федір Черкашин (21-0, 13 КО) впевнено перебоксував Натаніеля Галлімора (22-6-1, 17 КО) з Ямайки.

Черкашин впевнено зайняв центр рингу, здивував суперника агресивним та ефективним пресингом.

Федір чудово рухався та комбінував. Єдине, що залишалося Галлімору - йти на захист. Як результат - перемога одноголосним рішенням суддів.

Рахунок суддів: 97-93, 99-91 та 100-90

Коментарі ()
Популярне зараз
Віват, король! Олегу Блохіну - 70! Віват, король! Олегу Блохіну - 70! 8145
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо 4177
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 32153
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 11032 1
39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 4779
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол 14900 1
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14294
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45876
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7700
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223201 3
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 38385
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 123395