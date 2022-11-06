Черкашин: У мене було лише три тижні підготовки до цього бою

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (21-0, 13 КО) відчував, що контролював Натаніеля Галлімора (22-6–1, 17 КО).

Про це заявив боксер.

"У цьому бою я відчував, що контролюю Галлімора. Він дуже швидкий, хотів зловити мене сильним ударом, але я прагнув відчути дистанцію. Це мій стиль. Мені подобається так бити - швидко й іноді сильно.

Я готовий до великої сцени. Дозвольте мені підготуватися поєдинку за титул чемпіона світу, тому що у мене було лише три підготовки тижні до цього бою. Але це був мій шанс.

Це мій крок вперед. Я повернусь", - сказав Черкашин.