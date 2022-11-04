Усик назвав дату бою з Ф’юрі

Олександр Усик прокоментував бій з Тайсоном Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Бій між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) може відбутися наприкінці лютого або на початку березня 2023 року.

Про це розповів сам український боксер.

"Ф’юрі небезпечний. Він великий, він хитрий, він небезпечний. Зараз я не можу сказати, що знаю про нього, бо він почує це. Наразі йде велика стратегія. Я хочу з ним боксувати, і нам треба поєднати пояси. Я думаю, що це буде у новому році - кінець лютого чи початок березня", - сказав Усик.

Раніше Усик назвав місце бою з Ф'юрі.