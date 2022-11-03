Усик: Ломаченко повернеться назад на службу

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) повернеться до військових зобов'язань.

Про це розповів чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО).

"У Ломаченка аналогічна ситуація, у мене така ж була. Він зараз повернеться додому, назад повернеться на службу. Я знаю, як нелегко було ухвалити рішення, тим більше, що він офіційно військовослужбовець".

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