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Усик: Ломаченко повернеться назад на службу

Сьогодні 10:55 326 0
Усик: Ломаченко повернеться назад на службу
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) повернеться до військових зобов'язань.

Про це розповів чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО).

"У Ломаченка аналогічна ситуація, у мене така ж була. Він зараз повернеться додому, назад повернеться на службу. Я знаю, як нелегко було ухвалити рішення, тим більше, що він офіційно військовослужбовець".

  Усик назвав місце бою з Ф'юрі

"У деяких містах та регіонах України, де йдуть бойові дії, люди дуже погано живуть. Війна вбиває. Щодня щось прилітає до України, до мирних людей. Не до військових баз, а туди. Але український народ не боїться нікого й нічого. Це ще й мотивує всіх наших людей", - сказав Усик.

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