Усик: Ломаченко повернеться назад на службу

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) повернеться до військових зобов'язань.
Про це розповів чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО).
"У Ломаченка аналогічна ситуація, у мене така ж була. Він зараз повернеться додому, назад повернеться на службу. Я знаю, як нелегко було ухвалити рішення, тим більше, що він офіційно військовослужбовець".
"У деяких містах та регіонах України, де йдуть бойові дії, люди дуже погано живуть. Війна вбиває. Щодня щось прилітає до України, до мирних людей. Не до військових баз, а туди. Але український народ не боїться нікого й нічого. Це ще й мотивує всіх наших людей", - сказав Усик.