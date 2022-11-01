Ф'юрі зробив несподівану заяву про зрив бою з Джошуа

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі визнав вину у зриві бою проти колишнього чемпіона Ентоні Джошуа.

Про це жартома заявив "Циганський король" в коментарі YouTube-каналу True Geordie.

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"Я вище Едді Гірна й Ентоні Джошуа. Тому якщо вони хочуть звинуватити мене, то нехай звинувачують. Я без проблем візьму провину на себе. Це все через мене, я боюся. Його м'язи, вага, яку він піднімає, його крутість, три поразки в п'яти останніх боях - усе це лякає мене. Я буду цапом-відбувайлом, мені начхати.

Я просто перебуваю над ним. Вони мене взагалі не цікавлять, із ними більше не буде жодного контакту. Нехай встають у кінець черги та стоять на морозі з вовками. Їм більше нема куди піти. У них був шанс, але вони його втратили", - заявив Ф'юрі.