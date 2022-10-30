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Лінарес назвав фаворита можливого бою Ломаченко - Хейні

Сьогодні 21:54 29 0
Лінарес назвав фаворита можливого бою Ломаченко - Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - AB BOXING NEWS.

Можливий бій ексчемпіона в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО) має завершитися поразкою українця.

Про це заявив колишній чемпіон світу Хорхе Лінарес.

"Я поважаю їх обох. Ми дуже хороші друзі як з Ломаченком, так і з Хейні.

Але якщо цей бій відбудеться, то я даю 60 на 40 на користь Хейні. Як на мене, прямо зараз найкращий час Девіна.

Він швидкий, має силу, він дуже добре пересувається в рингу. Просто подивіться його останній бій із Камбососом.

Це був чудовий поєдинок. Звичайно, Ломаченко - це Ломаченко, але це інша вагова категорія, інше тіло", - сказав Лінарес.

Раніше Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів.

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