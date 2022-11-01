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Ф’юрі: Бій з Усиком відбудеться на моїх умовах

Вчора 22:39 231 0
Ф’юрі: Бій з Усиком відбудеться на моїх умовах
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - True Geordie.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не зміг провести бій з Олександром Усиком (20-0, 13 КО) через не бажання українця провести поєдинок 3 грудня.

Про це заявив сам британський боксер.

"Коли я повертався, то запропонував бій Усику. Він сказав, що хоче корону WBC, яку тримають цигани. Я думаю, ми всі бачили це відео. Якщо він хоче її, то нехай прийде та візьме.

Йому запропонували велику суму, щоб бій відбувся 3 грудня. Я не можу вам все розповісти на камеру. Він сказав, що йому потрібен шестимісячний тренувальний табір, зморозив якусь дурницю. Тож Усик відхилив пропозицію.

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Це моя кар’єра. Чому я повинен чекати на якогось невдаху з України? Бій відбудеться на моїх умовах, я не танцюю під чужу дудку. Час прийде, і якщо він вийде проти мене, то вийде.

Якщо тобі пропонують бій, і твоє становище дозволяє на нього погодитись, то треба це робити. Якщо ти не погодишся, то ця пташка відлетить, і ти втратиш цю можливість", - сказав Ф’юрі.

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