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Усик висміяв бій Ф’юрі з Чісорою

Сьогодні 15:45 148 0
Олександр Усик прокоментував дивний вибір наступного суперника Тайсона Ф'юрі, який буде битися проти британця Дерека Чісори (33-12, 23 KO).
Усик висміяв бій Ф’юрі з Чісорою
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) уникає бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Мене зараз це трохи смішить. Ну, навіщо він це робить? Ми з ним домовлялися, а він кудись бігає і каже, що типу я не хочу битися.

Чи я думаю, що він боїться мене? Я це знаю", – сказав Усик.

Бій Ф’юрі та Чісори відбудеться 3 грудня. Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.

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Допис, поширений 🇺🇦LomUs™️🇺🇦 (@lomus_official)

Нагадаємо, Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора.

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