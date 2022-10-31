Усик висміяв бій Ф’юрі з Чісорою

Джерело - Чемпіон.
Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) уникає бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це розповів сам український боксер.
"Мене зараз це трохи смішить. Ну, навіщо він це робить? Ми з ним домовлялися, а він кудись бігає і каже, що типу я не хочу битися.
Чи я думаю, що він боїться мене? Я це знаю", – сказав Усик.
Бій Ф’юрі та Чісори відбудеться 3 грудня. Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.
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Нагадаємо, Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора.