Усик висміяв бій Ф’юрі з Чісорою

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) уникає бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"Мене зараз це трохи смішить. Ну, навіщо він це робить? Ми з ним домовлялися, а він кудись бігає і каже, що типу я не хочу битися.

Чи я думаю, що він боїться мене? Я це знаю", – сказав Усик.