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Джошуа: Наш поєдинок із Ф'юрі обов'язково відбудеться

Сьогодні 16:26 76 0
Британець - щодо планів можливої ​​зустрічі у рингу із співвітчизником
Джошуа: Наш поєдинок із Ф'юрі обов'язково відбудеться
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - BoxingScene.

Колишній чемпіон світу у суперважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа у перспективі обов'язково з'ясує у рингу відносини з чинним чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив сам боксер.

"Близькі радять мені відпочити. Фізично я готовий битися далі, маю душу воїна, і я люблю цей спорт. Але з погляду психологічного стану, думаю, люди й самі бачили, як я переживав поразку і як потребую зараз відпочинку. Навіть коли я не б'юся, моє ім'я на слуху. Бути Ентоні Джошуа нелегко треба підтримувати репутацію.

Мій суперник, що не відбувся, Тайсон Ф'юрі - дуже хороший боксер. Але він захоплений соціальними мережами. Думаю, ми могли б домовитись про поєдинок. Він обов'язково відбудеться у майбутньому. Ми живемо в одну епоху, і Тайсон - боєць, ми обидва бійці", - розповів Джошуа.

Раніше Ф'юрі зробив несподівану заяву про зрив бою з Джошуа.

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