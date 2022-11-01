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Гарсія: Ломаченко все ще один із найкращих боксерів у легкій вазі

Сьогодні 13:54 147 0
Роберт Гарсія поділився думками про перемогу ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) над Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).
Гарсія: Ломаченко все ще один із найкращих боксерів у легкій вазі
#Василь Ломаченко

Джерело - tribuna.com.

Український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 KO) все ще залишається одним з найкращих бійців у легкій вазі.

Про це розповів американський тренер Роберт Гарсія.

"Ортіс вміє битися. Він молодий і хоче заявити про себе. Він зробив це в бою з Ломою. Нехай Ортіс і програв, але він поставив себе в один ряд з топовими легковаговиками. Джемейн зробив те, що мав зробити.

Ломаченко став легким суперником? Ні. Якщо говорити про талант, то він, мабуть, все ще один із найкращих у легкій вазі. 

Ломаченко дуже талановитий. Девін Хейні не переможе його легко. Я думаю, що Ломаченко все ще досить хороший, щоб битися з будь-ким у легкій вазі", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, Ломаченка призначили офіційним претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу.

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