Лопес: Ортіс вивчали мій фільм про бій з Ломаченком

Колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса (17-1, 13 КО) вразив виступ Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) у бою з Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Мене справді вразив Ортіс. Вони, мабуть, деякий час вивчали мій фільм про те, як я бився з Ломаченком.

До певного моменту він виглядав непогано, але з Ломаченком потрібно зосереджуватись на останніх раундах.

Але загалом Джемейн Ортіс достатньо загартований, щоб дати будь-кому більший і кращий бій.

Єдине, що я знаю, це все через бізнес, і вони зараз говорять про бій Хейні та Ломи. Я не хочу говорити про суддів чи щось подібне. Я хочу сказати, що якщо це приносить гроші, це має сенс", - сказав Лопес.