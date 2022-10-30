Лопес: Ортіс вивчали мій фільм про бій з Ломаченком

Джерело - Boxing 247.
Колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Теофімо Лопеса (17-1, 13 КО) вразив виступ Джемейна Ортіса (16-1-1, 8 КО) у бою з Василем Ломаченком (17-2, 11 КО).
Про це заявив сам боксер.
"Мене справді вразив Ортіс. Вони, мабуть, деякий час вивчали мій фільм про те, як я бився з Ломаченком.
До певного моменту він виглядав непогано, але з Ломаченком потрібно зосереджуватись на останніх раундах.
Але загалом Джемейн Ортіс достатньо загартований, щоб дати будь-кому більший і кращий бій.
Єдине, що я знаю, це все через бізнес, і вони зараз говорять про бій Хейні та Ломи. Я не хочу говорити про суддів чи щось подібне. Я хочу сказати, що якщо це приносить гроші, це має сенс", - сказав Лопес.
Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що Лопес перемагав Василя суддівським рішенням у жовтні 2020 року, після чого втратив всі пояси у бою з Джорджем Камбососом.