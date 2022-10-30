Лопес: Різниця на суддівських записках у бою Ломаченко - Ортіс була дуже великою

Джемейн Ортіс (16-1-1, 8 КО) дав справжній бій ексчемпіону у трьох дивізіонах Василю Ломаченку (17-2, 11 КО).

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО).

"Якщо щось приносить гроші, то в цьому є сенс. Але я думаю, що різниця на суддівських записках, можливо, була надто великою.

Я вважаю, що Джемейн Ортіс дав справді добрий бій. Ломаченко бився старанно, видав сильну кінцівку та закрив поєдинок.

Лома зробив свою справу, закінчив роботу. Якщо чесно, я думаю, що зараз фанати дуже хочуть бою між Хейні та Ломою", - сказав Лопес.