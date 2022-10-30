Головне
Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса
Сьогодні 06:26 5932
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 21:18 4257
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 20:18 7089
Динамо впевнено переграло Кривбас у 10 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 439
Secret з українцем у складі програла Tundra у гранд-фіналі The International 2022
Сьогодні 15:52 282
Львів та Металіст розписали мирову в 10 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 266
Дніпро-1 мінімально переміг Чорноморець у 10 турі УПЛ
Сьогодні 14:52 619
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони
Сьогодні 13:52 5866
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря
Сьогодні 13:20 11854
Сеньків: "Ломаченко – найбільш вперта й дурна людина, ні слова не сказав про війну"
Сьогодні 08:37 2613
Прямі трансляції

Лопес: Різниця на суддівських записках у бою Ломаченко - Ортіс була дуже великою

Сьогодні 20:40 569 0
Американський боксер поділився враженнями від бою
Лопес: Різниця на суддівських записках у бою Ломаченко - Ортіс була дуже великою
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Themistode.

Джемейн Ортіс (16-1-1, 8 КО) дав справжній бій ексчемпіону у трьох дивізіонах Василю Ломаченку (17-2, 11 КО).

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО).

"Якщо щось приносить гроші, то в цьому є сенс. Але я думаю, що різниця на суддівських записках, можливо, була надто великою.

Я вважаю, що Джемейн Ортіс дав справді добрий бій. Ломаченко бився старанно, видав сильну кінцівку та закрив поєдинок.

Лома зробив свою справу, закінчив роботу. Якщо чесно, я думаю, що зараз фанати дуже хочуть бою між Хейні та Ломою", - сказав Лопес.

Раніше Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марадоні виповнилося б 62 роки: еволюція та найкращі голи Марадоні виповнилося б 62 роки: еволюція та найкращі голи 8351 1
Усик зворушливо обійняв Ломаченка під час гімну України перед боєм із Ортісом - ВІДЕО Усик зворушливо обійняв Ломаченка під час гімну України перед боєм із Ортісом - ВІДЕО 10423
Ломаченко полегшено-радісно зустрів рішення суддів про перемогу над Ортісом: відео реакції обох боксерів Ломаченко полегшено-радісно зустрів рішення суддів про перемогу над Ортісом: відео реакції обох боксерів 7713
Ломаченко програє Ортісу після 6 раундів за оцінками Коппінгера Ломаченко програє Ортісу після 6 раундів за оцінками Коппінгера 8223 1
Ломаченко - Ортіс: Як це було Ломаченко - Ортіс: Як це було 52768 3
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 11854
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19739
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14773
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 100828
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 46017 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 28096
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15764