Лопес: Різниця на суддівських записках у бою Ломаченко - Ортіс була дуже великою

Джерело - Themistode.
Джемейн Ортіс (16-1-1, 8 КО) дав справжній бій ексчемпіону у трьох дивізіонах Василю Ломаченку (17-2, 11 КО).
Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес (17-1, 13 КО).
"Якщо щось приносить гроші, то в цьому є сенс. Але я думаю, що різниця на суддівських записках, можливо, була надто великою.
Я вважаю, що Джемейн Ортіс дав справді добрий бій. Ломаченко бився старанно, видав сильну кінцівку та закрив поєдинок.
Лома зробив свою справу, закінчив роботу. Якщо чесно, я думаю, що зараз фанати дуже хочуть бою між Хейні та Ломою", - сказав Лопес.
Раніше Ломаченко переміг Ортіса одноголосним рішенням суддів.