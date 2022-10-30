Арум: Ми зробимо все можливе, щоб організувати бій Ломаченко - Хейні

Джерело - BoxingScene.
Керівник Top Rank Боб Арум впевнений, що може організувати бій між ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).
Про це заявив сам промоутер.
"У легкій вазі необхідно влаштувати бій Хейні - Ломаченко.
Ми зробимо все можливе, щоб організувати протистояння за звання абсолютного чемпіона, яке хочуть побачити всі фанати боксу.
Вони два найсильніші легковаговики у світі, і це буде фантастична битва", - сказав Арум.
Раніше Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса.