Арум: Ми зробимо все можливе, щоб організувати бій Ломаченко - Хейні

Джерело - BoxingScene.

Керівник Top Rank Боб Арум впевнений, що може організувати бій між ексчемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) та абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО).

Про це заявив сам промоутер.

"У легкій вазі необхідно влаштувати бій Хейні - Ломаченко. Ми зробимо все можливе, щоб організувати протистояння за звання абсолютного чемпіона, яке хочуть побачити всі фанати боксу. Вони два найсильніші легковаговики у світі, і це буде фантастична битва", - сказав Арум.

Раніше Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса.