Де дивитися онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Ортіс за кордоном

Українець Василь Ломаченко, який має таку статистику боїв: 16-2-0, 11 КО, - зустрінеться з американцем Джемейном Ортісом, в якого дуже схожа статистика зустрічей: 16-0-1, - але він має лише 8 перемог з КО.

Бій в прямому ефірі в Україні і за кордоном можна буде побачити в розділі Спорт на сервісі Megogo на каналі Мегого Гонг.

Битися боксери будуть у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, але не на головній арені, а в Theater. Початок бою 30 жовтня рано вранці - о 6:00 за київським часом. Не проспіть!

Будьте уважні! Трансляція буде відкритою тільки для українських IP-адрес і не буде доступною для користувачів, що знаходяться за кордоном, не в Україні.

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Ломаченко - Ортіс. Факти