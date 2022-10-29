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Де дивитися онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Ортіс за кордоном

Сьогодні 18:28 231 0
Де дивитися онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Ортіс за кордоном
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Українець Василь Ломаченко, який має таку статистику боїв: 16-2-0, 11 КО, -  зустрінеться з американцем Джемейном Ортісом, в якого дуже схожа статистика зустрічей: 16-0-1, - але він має лише 8 перемог з КО.

Бій в прямому ефірі в Україні і за кордоном можна буде побачити в розділі Спорт на сервісі Megogo на каналі Мегого Гонг.

Битися боксери будуть у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, але не на головній арені, а в Theater. Початок бою 30 жовтня рано вранці - о 6:00 за київським часом. Не проспіть!

Будьте уважні! Трансляція буде відкритою тільки для українських IP-адрес і не буде доступною для користувачів, що знаходяться за кордоном, не в Україні.

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Ломаченко - Ортіс. Факти

  • Українець - фаворит протистояння за коефіцієнтами букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0.

  • Попередній поєдинок Ломаченка відбувся майже рік тому - 14 грудня 2021 року. Тоді українець переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.

  • Ортіс свій попередній бій провів 22 травня цього року і виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Геррінга.

  • 26-річний американець ще ніколи не проводив 12-раундового бою.

  • Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома поясами (WBO, WBA, WBC) у легкій вазі.

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