Де дивитися онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Ортіс за кордоном

Українець Василь Ломаченко, який має таку статистику боїв: 16-2-0, 11 КО, - зустрінеться з американцем Джемейном Ортісом, в якого дуже схожа статистика зустрічей: 16-0-1, - але він має лише 8 перемог з КО.
Бій в прямому ефірі в Україні і за кордоном можна буде побачити в розділі Спорт на сервісі Megogo на каналі Мегого Гонг.
Битися боксери будуть у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden, але не на головній арені, а в Theater. Початок бою 30 жовтня рано вранці - о 6:00 за київським часом. Не проспіть!
Будьте уважні! Трансляція буде відкритою тільки для українських IP-адрес і не буде доступною для користувачів, що знаходяться за кордоном, не в Україні.
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Ломаченко - Ортіс. Факти
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Українець - фаворит протистояння за коефіцієнтами букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0.
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Попередній поєдинок Ломаченка відбувся майже рік тому - 14 грудня 2021 року. Тоді українець переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.
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Ортіс свій попередній бій провів 22 травня цього року і виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Геррінга.
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26-річний американець ще ніколи не проводив 12-раундового бою.
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Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома поясами (WBO, WBA, WBC) у легкій вазі.