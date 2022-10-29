Ломаченко: Хейні може сказати - мені не потрібен Лома

Український легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) готовий битися проти Девіна Хейні (29-0, 15 КО).

Про це розповів сам український боєць.

"Він - сторона А. Для мене цей поєдинок значить більше, тому що він абсолютний чемпіон світу. Він може сказати: "Мені не потрібен Лома, я можу побитись з Джервонтою, Раяном Гарсією чи Шакуром".

Якщо він захоче битися вдома, я йтиму до тих пір, поки пояси будуть на кону. Я готовий зробити все, що потрібно. Не люблю ставити віз попереду коня.

Якщо ви говорите про чемпіона світу, вам потрібно бути чемпіоном світу зі всіма поясами. Ви не можете бути чемпіоном світу, якщо завоюєте лише один або два пояси", - сказав Ломаченко.