Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та легковаговик Джермейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) провели битву поглядів.
Бій відбудеться в ніч на 30 жовтня в Нью-Йорку на театрі Madison Square Garden.
Востаннє українець виходив у ринг у грудні 2021 року, тоді він переміг Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.
Боксери також пройшли церемонію зважування.
.@VasylLomachenko wanted the eye contact 👀#LomaOrtiz | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/B2xJ4XHoQT— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022