Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та легковаговик Джермейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться в ніч на 30 жовтня в Нью-Йорку на театрі Madison Square Garden.

Востаннє українець виходив у ринг у грудні 2021 року, тоді він переміг Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.

Боксери також пройшли церемонію зважування.