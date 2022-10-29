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Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів

Сьогодні 08:11 137 0
Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та легковаговик Джермейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться в ніч на 30 жовтня в Нью-Йорку на театрі Madison Square Garden.

Востаннє українець виходив у ринг у грудні 2021 року, тоді він переміг Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.

Боксери також пройшли церемонію зважування.

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