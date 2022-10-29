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Ортіс: У бою зі мною для Ломаченка все буде інакше, ніж раніше

Сьогодні 14:40 153 0
Боксер - про очікування бою з українцем
Ортіс: У бою зі мною для Ломаченка все буде інакше, ніж раніше
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс

Джерело - Sky Sports.

Американський легковаговик Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО), який проведе бій з Василем Ломаченком (16-2, 11 КО), не вважає, що українець має чималий пробіг.

Про це заявив сам боксер.

"Я просто вважаю, що бокс - спорт для молодих. Я не кажу, що в нього [Ломаченка - прим.] вже багато пробігу, тому що він дуже хороший боєць, і я не вважаю, що він отримав ті пошкодження, як інші старші боксери.

Він молодий 34-річний боєць, свіжий 34-річний боєць. Ось яким я бачу його з точки зору тіла. Але важко сказати. Не можу сказати, що я занадто великий, занадто сильний, адже він раніше перемагав більших і сильніших боксерів. Просто зі мною все буде інакше", - сказав Ортіс.

Бій пройде в ніч на 30 жовтня. Початок - не раніше 05.00.

Раніше Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів.

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