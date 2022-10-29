Ортіс - про бій з Ломаченком: Збираюсь шокувати світ

Американський легковаговик Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО), який проведе бій з Василем Ломаченком (16-2, 11 КО), нині перебуває на правильному шляху своєї кар'єри.

Про це заявив сам боксер.

"Багато людей сумніваються в мені. Знаєте, вони бачать багато прогалин чи ще щось. Хай буде так.

Я знаю, що я на правильному шляху. Попереду ще багато роботи, тому що я завжди суворий до себе.

Але я тут, і я збираюсь показати світові, що я хочу тут залишитись. Зустрітись з Ломаченком 29 жовтня та побити його - це буде моєю роботою. Люди казатимуть: "Ага, сталось не те, що ми думали". Я збираюсь шокувати світ того дня", - сказав Ортіс.