Головне
Бубка покине посаду президента НОК України - ЗМІ
Вчора 13:20 802
Арум: Факт вступу до тероборони багато говорить про Ломаченка та Усика
Сьогодні 13:56 79
Ортіс - про бій з Ломаченком: Збираюсь шокувати світ
Сьогодні 13:24 140
ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 13:13 77
Луческу був в шорт-листі Бешикташу на посаду головного тренера
Сьогодні 11:09 201
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:04 22752 2
Шахтар зіграє з Олександрією, Минай - з Ворсклою: розклад матчів УПЛ на 29 жовтня
Сьогодні 08:26 439
Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів
Сьогодні 08:11 569
Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку
Вчора 23:44 868
Поліція провела обшук у будинку Павелка
Вчора 20:22 737
Прямі трансляції

Промоутер Ф’юрі: Переговори з Усиком будуть нескладними

Сьогодні 12:55 256 0
Воррен впевнений, що вдасться організувати бій за звання абсолютного чемпіона
Промоутер Ф’юрі: Переговори з Усиком будуть нескладними
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - vringe.com.

Організація поєдинку Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона з Олександром Усиком (20-0, 13 KO) може бути простою.

Про це заявив співпромоутер британця Френк Воррен.

"Ну, насправді ні для кого не секрет, що ми з Тайсоном хотіли зробити у грудні бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Але оскільки він був недоступний, ми домовились із Дереком Чісорою. Наскільки я розумію, переговори з Усиком та його командою будуть нескладними - вони обоє хочуть битися", - сказав Воррен.

 Раніше українець був визнаний боксером року за версією WBO.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ворскла - Минай: де дивитися матч УПЛ Ворскла - Минай: де дивитися матч УПЛ 1076
Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку 868
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 22752 2
Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО 4746
Динамо - Кривбас: де дивитися матч УПЛ Динамо - Кривбас: де дивитися матч УПЛ 918
Дніпро-1 піднявся на 40 місць у клубному рейтингу УЄФА Дніпро-1 піднявся на 40 місць у клубному рейтингу УЄФА 953
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1457
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18278 12
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21394
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 258705
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56759 1
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9623