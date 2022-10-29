Промоутер Ф’юрі: Переговори з Усиком будуть нескладними

Організація поєдинку Тайсона Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона з Олександром Усиком (20-0, 13 KO) може бути простою.

Про це заявив співпромоутер британця Френк Воррен.

"Ну, насправді ні для кого не секрет, що ми з Тайсоном хотіли зробити у грудні бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Але оскільки він був недоступний, ми домовились із Дереком Чісорою. Наскільки я розумію, переговори з Усиком та його командою будуть нескладними - вони обоє хочуть битися", - сказав Воррен.