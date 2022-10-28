Ломаченко: Я буду обов’язковим претендентом на пояс WBO

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) хоче стати обов’язковим претендентом на пояс WBO.
Про це розповів сам боксер.
"У мене є поєдинок 29 жовтня – я сфокусований на цьому. Що буде потім – це вже точно залежить не від мене.
Я буду обов’язковим претендентом на пояс WBO. Ми знаємо, що Хейні має всі пояси.
Розмови йдуть про те, що якщо зараз все пройде добре, то зможуть організувати поєдинок за об’єднання", - сказав Ломаченко.
12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.
Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.