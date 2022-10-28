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Ломаченко: Я буду обов’язковим претендентом на пояс WBO

Сьогодні 13:13 142 0
Василь Ломаченко прокоментував свої плани
Ломаченко: Я буду обов’язковим претендентом на пояс WBO
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) хоче стати обов’язковим претендентом на пояс WBO.

Про це розповів сам боксер.

"У мене є поєдинок 29 жовтня – я сфокусований на цьому. Що буде потім – це вже точно залежить не від мене.

Я буду обов’язковим претендентом на пояс WBO. Ми знаємо, що Хейні має всі пояси.

Розмови йдуть про те, що якщо зараз все пройде добре, то зможуть організувати поєдинок за об’єднання", - сказав Ломаченко.

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.

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