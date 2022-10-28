Ломаченко: Після бою проти Ортіса побачимо, чи в мене спад

Джерело - 24boxing.com.ua.
Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) хоче показати себе в бою проти Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Звичайно, я мушу пристосовуватись. Роки йдуть лише вгору і ніколи - в іншому напрямку.
Зараз мені потрібно більше часу, щоб відновитися, ніж раніше. Я пам’ятаю, що мені потрібно було пів дня, щоб відновитися, а тепер мені потрібен цілий день. У результаті підхід дещо змінився. Ми зменшили робоче навантаження та додали більше часу для відновлення.
Можливий спад? Бій проти молодого та амбітного боксера покаже, чи це так", - заявив Ломаченко.
12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.
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