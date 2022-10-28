Ломаченко: Після бою проти Ортіса побачимо, чи в мене спад

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) хоче показати себе в бою проти Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Звичайно, я мушу пристосовуватись. Роки йдуть лише вгору і ніколи - в іншому напрямку.

Зараз мені потрібно більше часу, щоб відновитися, ніж раніше. Я пам’ятаю, що мені потрібно було пів дня, щоб відновитися, а тепер мені потрібен цілий день. У результаті підхід дещо змінився. Ми зменшили робоче навантаження та додали більше часу для відновлення.

Можливий спад? Бій проти молодого та амбітного боксера покаже, чи це так", - заявив Ломаченко.