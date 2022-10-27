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Редкач: Усик збирається йти в політику, дерибанитиме бюджети

Сьогодні 20:25 120 0
Український боксер розповів, чому чемпіон світу змінив свої погляди
Редкач: Усик збирається йти в політику, дерибанитиме бюджети
#Олександр Усик, #Іван Редкач

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) збирається йти у політику.

Про це заявив 36-річний український боксер Іван Редкач.

"Зараз під побожного патріота Усика готують нову кишенькову партію. Пілотна назва - "За вільну Україну" (розуміти як "І в хвіст, і в гриву"). Туди запустять колишніх збитих льотчиків із політики, фінансує колишній відомий олігарх. На імені Усика народ розведуть у черговий раз, "Слуги народу 2"). А Усик до Міністерства спорту та Федерації боксу своїх людей на розпил бюджету поставить і Все буде Україна!

Раніше Усик за мир топив, за Крим і що росія не ворог, а зараз помітно, як він став патріотом уже і до попів з московської рпц поки не дзвонить за порадою. Усик як у політику потрапить, буде, як усі, дерибанити бюджети, про бога забуде одразу! Тим людям, хто публічно про віру кричить, постійно немає віри. Хто віруючий, він добрі справи мовчки робить все!", - зазначив Редкач.

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Допис, поширений Ivan Redkach (@ivan_redkach_86)

Раніше Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США.

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