Ломаченко: Ортіс - добре підготовлений боксер

Український легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) високо оцінив свого наступного суперника Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я не його промоутер. Я не його тренер. Я не думаю про те, чи цей крок для нього занадто великий чи ні. Моя мета — виграти цей бій і наблизитися до своєї мети — битися за звання абсолютного чемпіона світу.

Ортіс - добре підготовлений боксер. Він демонструє навички аматорської школи. Він спритний, у нього хороший таймінг, і я очікую, що це буде цікавий бій", - сказав Ломаченко.