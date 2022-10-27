Ломаченко: Ортіс - добре підготовлений боксер

Джерело - boxingscene.com.
Український легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) високо оцінив свого наступного суперника Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Я не його промоутер. Я не його тренер. Я не думаю про те, чи цей крок для нього занадто великий чи ні. Моя мета — виграти цей бій і наблизитися до своєї мети — битися за звання абсолютного чемпіона світу.
Ортіс - добре підготовлений боксер. Він демонструє навички аматорської школи. Він спритний, у нього хороший таймінг, і я очікую, що це буде цікавий бій", - сказав Ломаченко.
12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.
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