Визначився наступний суперник Лопеса

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес проведе свій наступний поєдинок проти ексволодаря титулів у двох вагових категоріях Хосе Педраси.

Про це повідомляє Top Rank.

Поєдинок відбудеться 10 грудня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, США.

"Супер-талановиті бійці, на чолі з Теофімо Лопесом візьмуть участь у вечорі боксу 10-го грудня на арені Madison Square Garden. Це буде особливий вечір.

Лопес націлився на бій за титул чемпіона світу у першій напівсередній вазі у 2023 році. Хосе Педраса – пуерториканський воїн, який хоче здобути ще один шанс поборотися за чемпіонський титул. Разом з Джаредом Андерсоном, Касандером Зайасом і Кішоном Девісом у цьому івенті виступатимуть ще три бійці, які одного разу стануть суперзвідами", - розповів Арум.