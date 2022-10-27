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Визначився наступний суперник Лопеса

Сьогодні 11:25 197 0
Top Rank офіційно оголосила про проведення боксерського шоу, де в головному бою поб'ються американець і пуерториканець.
Визначився наступний суперник Лопеса
#Теофімо Лопес, #Хосе Педраса

Джерело - boxingscene.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес проведе свій наступний поєдинок проти ексволодаря титулів у двох вагових категоріях Хосе Педраси.

Про це повідомляє Top Rank.

Поєдинок відбудеться 10 грудня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, США.

"Супер-талановиті бійці, на чолі з Теофімо Лопесом візьмуть участь у вечорі боксу 10-го грудня на арені Madison Square Garden. Це буде особливий вечір.

Лопес націлився на бій за титул чемпіона світу у першій напівсередній вазі у 2023 році. Хосе Педраса – пуерториканський воїн, який хоче здобути ще один шанс поборотися за чемпіонський титул. Разом з Джаредом Андерсоном, Касандером Зайасом і Кішоном Девісом у цьому івенті виступатимуть ще три бійці, які одного разу стануть суперзвідами", - розповів Арум.

Раніше Ломаченко оцінив реванш з Лопесом.

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