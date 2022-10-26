Головне
Гол Мудрика приніс Шахтарю нічию із Селтіком у 5 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:49 2285
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 18:40 5589
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 17:10 1976
АЕК Ларнака - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:28 1003
Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у матчі із Селтіком за версією WhoScored
Сьогодні 09:16 750
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ
Сьогодні 07:00 7599
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 06:52 11004
Визначились 9 учасників плей-оф Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 06:39 1400
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Сьогодні 00:38 14033
Шахтар зіграв унічию із Селтіком, Реал поступився Лейпцигу: результати матчів Ліги Чемпіонів
Вчора 23:54 1915
Прямі трансляції

Ломаченко оцінив реванш з Лопесом

Сьогодні 17:47 201 0
Василь Ломаченко прокоментував реванш з Теофімо Лопесом
Ломаченко оцінив реванш з Лопесом
#Василь Ломаченко, #Теофімо Лопес

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не бачить можливості провести реванш з Теофімо Лопесом, який завдав йому поразки у жовтні 2020 року.

Про це розповів сам український боксер у коментарі Yahoo! Sports.

"Звісно, реванш був би цікавий. Питання сьогодні стоїть, у якій вазі. Ми чудово розуміємо, що спуститися в легку вагу сьогодні Лопес навряд чи зможе. Щодо мого підйому, зараз у мене є багато цікавих бійців у моїй ваговій категорії. Тож у найближчі рік-два я не думаю, що наш поєдинок можливий.

Я збираюся продовжувати кар'єру понад два роки. Я просто сказав, що маю багато можливостей у легкій вазі. Тут достатньо бійців, щоб битися з ними у найближчі два роки. Тому мені не потрібно підніматися у вазі, щоб побитися з Лопесом. А він не зможе спуститись сюди. Але я нічого не говорю про завершення кар'єри в найближчому майбутньому", - сказав Ломаченко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО Мудрик забив феєричний гол дальнім ударом у ворота Селтіка в матчі ЛЧ - ВІДЕО 27771
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 11004
Селтік - Шахтар 1:1. Як це було Селтік - Шахтар 1:1. Як це було 7126
Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Сікан не влучив у порожні ворота Селтіка в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО 14033
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 5589
Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ Мудрик прямує на вершину, він коштує більше 50 мільйонів: іноземні експерти та фани вражені грою українця в ЛЧ 7599
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 22688 3
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18254 12
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 98887
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57802
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16601 26
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10020