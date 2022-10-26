Ломаченко оцінив реванш з Лопесом

Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не бачить можливості провести реванш з Теофімо Лопесом, який завдав йому поразки у жовтні 2020 року.
Про це розповів сам український боксер у коментарі Yahoo! Sports.
"Звісно, реванш був би цікавий. Питання сьогодні стоїть, у якій вазі. Ми чудово розуміємо, що спуститися в легку вагу сьогодні Лопес навряд чи зможе. Щодо мого підйому, зараз у мене є багато цікавих бійців у моїй ваговій категорії. Тож у найближчі рік-два я не думаю, що наш поєдинок можливий.
Я збираюся продовжувати кар'єру понад два роки. Я просто сказав, що маю багато можливостей у легкій вазі. Тут достатньо бійців, щоб битися з ними у найближчі два роки. Тому мені не потрібно підніматися у вазі, щоб побитися з Лопесом. А він не зможе спуститись сюди. Але я нічого не говорю про завершення кар'єри в найближчому майбутньому", - сказав Ломаченко.