Ломаченко оцінив реванш з Лопесом

Василь Ломаченко прокоментував реванш з Теофімо Лопесом

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не бачить можливості провести реванш з Теофімо Лопесом, який завдав йому поразки у жовтні 2020 року.

Про це розповів сам український боксер у коментарі Yahoo! Sports.