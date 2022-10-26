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Ортіс зробив заяву перед боєм із Ломаченком

Сьогодні 17:10 53 0
Джемейн Ортіс прокоментував бій проти Василя Ломаченка
Ортіс зробив заяву перед боєм із Ломаченком
#Василь Ломаченко, #Ювентус, #Джемейн Ортіс

Джерело - boxingscene.com.

Представник легкого дивізіону Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) націлений перемогти у бою проти ексчемпіона світу Василь Ломаченка (16-2, 11 КО), після чого сподівається поборотися за чемпіонський титул.

Про це розповів сам американський боксер.

"Ломаченко - чудовий боєць, але я тут, щоб перемагати. Коли я переможу в цьому бою, то націлюся на можливість битися за титул. І мрія стане реальністю", - відзначив Ортіс.

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.

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