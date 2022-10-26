Ломаченко: Бій проти молодого боксера покаже, чи я йду на спад

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) перевірить свою фізичну форму в бою проти американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Про це він розповів порталу Yahoo! Sports.

"Звичайно, я мушу пристосовуватись. Роки йдуть лише вгору і ніколи - в іншому напрямку. Зараз мені потрібно більше часу, щоб відновитися, ніж раніше. Я пам’ятаю, що мені потрібно було пів дня, щоб відновитися, а тепер мені потрібен цілий день".

Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом

"У результаті підхід дещо змінився. Ми зменшили робоче навантаження та додали більше часу для відновлення. Можливий спад? Бій проти молодого та амбітного боксера покаже, чи це так", - сказав Ломаченко.

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

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