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Гірн: Бівол – Рамірес - один із найбільших боїв року

Сьогодні 15:29 205 0
Промоутер Едді Гірн прокоментував вечір боксу в Абу-Дабі
Гірн: Бівол – Рамірес - один із найбільших боїв року
#Бівол, #Едді Гірн, #Гільберто Рамірес

Джерело - boxingnews24.com.

Бій між Гільберто Раміресом (44-0, 30 КО) та Дмитром Біволом (20-0, 11 КО) стане одним із найбільших поєдинків року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Кард в Абу-Дабі — один з найкращих, які ми коли-небудь збирали.

Бівол – Рамірес, без сумніву, один із найбільших боїв року. До перемоги над Канело Альваресом це було 50 на 50.

Тепер Бівол закріпився у списку P4P. Я думаю, що Рамірес виглядає здорово. Він чудовий боєць, а також непереможний колишній чемпіон світу. Це чудовий бій

Також чудові жіночі бої. Титул абсолютної чемпіонки світу у першій напівсередній вазі між Шантель Кемерон і Джесікою Маккаскілл. Титул IBF у першій напівсередній вазі між Шавкатом Рахімовим і Зельфою Барреттом. Це буде великий вечір.

Весь боксерський світ має з нетерпінням чекати на бій Бівола проти Зурдо. Це справжній елітний поєдинок за титул чемпіона світу в напівважкій вазі", — сказав Гірн.

Вечір боксу відбудеться 5 листопада.

Нагадаємо, Гвоздик допомагає Раміресу готуватися до бою з Біволом.

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