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Гвоздик допомагає Раміресу готуватися до бою з Біволом

Сьогодні 12:54 175 0
Гвоздик допомагає Раміресу готуватися до бою з Біволом
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик перебуває в таборі Хільберто Раміреса (44-0, 30 КО), який готується до поєдинку з чемпіоном WBA у напівважкій вазі Дмитром Біволом (20-0, 11 КО).

Про це заявив український ексбоксер.

Гвоздик публікує в інстаграмі фото зі спарингів з мексиканським боксером. Раніше Олександр допомагав Саулю Альваресу (57-2-2, 39 КО) з підготовкою до бою з Біволом.

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Допис, поширений Alex Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Поєдинок Рамірес - Бівол відбудеться 5 листопада.

Раніше Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі.

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