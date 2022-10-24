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Ломаченко: Я не міг виїхати, щоб реалізувати свою мрію

Сьогодні 12:39 137 0
Українець розповів чому не зміг провести бій за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко: Я не міг виїхати, щоб реалізувати свою мрію
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) через війну не поїхав з України заради бою за абсолютного чемпіона у легкій вазі.

Про це він розповів порталу Top Rank Boxing.

"Я думав, що бій за звання абсолютного чемпіона стане наступним моїм кроком, але життя змінило мої плани. 24 лютого у моїй країні розпочалася війна, і в цей момент я не міг її покинути".

  Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН

Я не міг виїхати, щоб реалізувати свою мрію, досягти своєї мети, тому що на мені лежала велика відповідальність перед моєю родиною та країною.Коли почалася війна, це зірвало всі плани всіх людей нашій країні. У цей момент ти думаєш лише про своє майбутнє життя", - сказав Ломаченко.

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