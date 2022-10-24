Ломаченко: Я не міг виїхати, щоб реалізувати свою мрію

Українець розповів чому не зміг провести бій за звання абсолютного чемпіона світу

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) через війну не поїхав з України заради бою за абсолютного чемпіона у легкій вазі.

Про це він розповів порталу Top Rank Boxing.

"Я думав, що бій за звання абсолютного чемпіона стане наступним моїм кроком, але життя змінило мої плани. 24 лютого у моїй країні розпочалася війна, і в цей момент я не міг її покинути".

Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН