Ломаченко: Представляти свою країну - це завжди честь для мене

Для колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) важливо представляти Україну.

Про це він розповів порталу Top Rank Boxing.

"Ти народився у цій країні, ріс разом із нею. Наша країна дала тобі можливість стати спортсменом, який її представляє. Звісно, ​​це дуже важливо для мене, для всіх наших спортсменів. Ти маєш представляти свою країну. Безперечно, це завжди честь для мене. У перший день війни ти не можеш повірити в це, не можеш сприймати це дуже серйозно".