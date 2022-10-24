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Ломаченко: Представляти свою країну - це завжди честь для мене

Сьогодні 10:00 91 0
Ломаченко: Представляти свою країну - це завжди честь для мене

Для колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) важливо представляти Україну.

Про це він розповів порталу Top Rank Boxing.

"Ти народився у цій країні, ріс разом із нею. Наша країна дала тобі можливість стати спортсменом, який її представляє. Звісно, ​​це дуже важливо для мене, для всіх наших спортсменів. Ти маєш представляти свою країну. Безперечно, це завжди честь для мене. У перший день війни ти не можеш повірити в це, не можеш сприймати це дуже серйозно".

"Але другого, третього дня ти усвідомлюєш реальність і розумієш, що це справжня війна і велика проблема для людей. Тому що я відчував відповідальність перед своєю сім'єю, перед своєю країною, перед людьми, які мешкають навколо мене, я залишився в Україні. Я пішов до військових, взяв військову форму, зброю та залишився захищати нашу країну", - сказав Ломаченко.

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