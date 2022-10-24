Ломаченко: Представляти свою країну - це завжди честь для мене

Для колишнього чемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) важливо представляти Україну.
Про це він розповів порталу Top Rank Boxing.
"Ти народився у цій країні, ріс разом із нею. Наша країна дала тобі можливість стати спортсменом, який її представляє. Звісно, це дуже важливо для мене, для всіх наших спортсменів. Ти маєш представляти свою країну. Безперечно, це завжди честь для мене. У перший день війни ти не можеш повірити в це, не можеш сприймати це дуже серйозно".
"Але другого, третього дня ти усвідомлюєш реальність і розумієш, що це справжня війна і велика проблема для людей. Тому що я відчував відповідальність перед своєю сім'єю, перед своєю країною, перед людьми, які мешкають навколо мене, я залишився в Україні. Я пішов до військових, взяв військову форму, зброю та залишився захищати нашу країну", - сказав Ломаченко.