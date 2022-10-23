Гірн: Ніхто не хоче бачити бій Кроуфорд - Аванесян

Промоутер Едді Гірн впевнений, що бій Кроуфорд - Спенс може дати хороші цифри.

Про це заявив сам промоутер.

"Це розчарування для боксу. Ніхто не хоче бачити бій Кроуфорд - Аванесян, але чомусь Теренсу заплатять великі гроші. Я вже намагався влаштувати поєдинки, які були неможливими. Має бути причина, чому не домовилися про бій зі Спенсом. Мені вона не відома.

Для людей боксу поєдинок Кроуфорд - Спенс є дуже великим. Але для іншого світу він не такий гігантський, як вам здається. Гроші, які хочуть ці хлопці, неможливо досягти. Бо якби було інакше - вони вже домовилися б.

Кроуфорд каже, що хоче одну суму, Спенс - іншу, промоутери - свою. І потім їм кажуть: "Ми не можемо провести бій без втрати грошей, а ми не хочемо мати збитки". Обидва боксери ніколи не збирали багато підписок PPV. У Спенса проти Гарсії було лише близько 300 тисяч покупок.

Впевнений, бій Кроуфорд - Спенс може дати хороші цифри. Але немає жодних гарантій. А тепер ви бачите реакцію фанів на поєдинок Кроуфорд - Аванесян", - сказав Гірн.