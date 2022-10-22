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Ф'юрі пояснив відновлення кар'єри

Сьогодні 15:55 137 0
Тайсон Ф'юрі прокоментував відновлення кар'єри
Ф'юрі пояснив відновлення кар'єри
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі насправді хотів піти на пенсію, але зрозумів, що зараз не може жити без боксу.

Про це розповів сам боксер.

"Я дійсно закінчив кар'єру. Я так вважав. Знаю, що люди мені не вірять, але я міг би покласти руку на Біблію і пройти тест на детекторі брехні. Коли я казав, що завершив кар'єру, я дійсно мав це на увазі.

Однак я не думаю, що можу жити нормальним життям. Я вважаю, що мені потрібна медична допомога, щоб я міг це робити. Якщо хтось може мені допомогти, я із задоволенням підтримуватиму з ним зв'язок. Я не можу покинути цю гру і жити нормальним життям, якщо мене психологічно не підготують до цього. Нормальне життя не для мене, це не працює.

Які в мене цілі? Ніяких. Де я хочу бути через п'ять років? Ніде. У мене немає цілей. Я хочу продовжувати битися, ось і все", - розповів Ф’юрі.

Бій Ф’юрі та Чісори відбудеться 3 грудня. Раніше Ф'юрі оголосив бій проти Чісори.

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