Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою

Джерело - Чемпіон.
Україннець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) проведе поєдинок проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).
Top Rank опублікувала промо-ролик до бою.
ONE STEP CLOSER. #LomaOrtiz | OCT 29 | @ESPNPlus pic.twitter.com/Alv1yp5Pvz— Top Rank Boxing (@trboxing) October 22, 2022
12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.
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