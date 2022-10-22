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Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою

Сьогодні 22:40 89 0
Промо бою Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса
Василь Ломаченко - Джемейн Ортіс: промо бою
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Україннець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) проведе поєдинок проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Top Rank опублікувала промо-ролик до бою.

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.

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