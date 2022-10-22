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Усик отримав спеціальний пояс від WBC

Сьогодні 11:14 171 0
Олександр Усик отримав особливий пояс від Всесвітньої боксерської ради
Усик отримав спеціальний пояс від WBC
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик отримав черговий пояс.

Український боксер провів у Лос-Анджелесі благодійний вечір, щоб зібрати кошти для України. На цьому заході Усик отримав особливий пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC), який йому вручив президент організації Маурісіо Сулейман.

"У 2018 році WBC провів Конгрес у Києві. Ми створили цей пояс WBC, оскільки Віталій Кличко, Володимир Кличко, Ломаченко, Гвоздик та Олександр Усик - герої своєї країни. Цей пояс, мій дорогий чемпіон, представляє серця 170 країн, які визнають тебе героєм людства. Нехай бог і надалі завжди благословляє тебе на успіх. Ми бажаємо тобі удачі", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, Усик став амбасадором платформи UNITED24.

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