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Усик став амбасадором платформи UNITED24

Сьогодні 23:30 50 0
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський
Усик став амбасадором платформи UNITED24
#Олександр Усик, #Володимир Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Олександр підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Відтепер допомагатиме у підтримці напряму "Відбудова України". Насамперед він зосередиться на відбудові Київської області, де вже втілює інфраструктурні проєкти.  Олександр Усик - переможний символ України. Дякуємо за підтримку і долучення до глобальної ініціативи", - сказав Зеленський.

Платформа UNITED24 створена для перерахування коштів на допомогу українським захисникам, мирним жителям та на відбудову країни.

Її амбасадорами вже є колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко та експерша ракетка України Еліна Світоліна.

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