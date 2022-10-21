Джерело - Boxing Scene.
Боксер Девін Хейні, який володіє всіма поясами легкої ваги, не боїться битися з Василем Ломаченком.
Про це заявив сам боксер.
"Я не ухиляюся і не боюся жодного суперника. Я хотів битися з Ломаченком ще тоді, коли був обов'язковим претендентом на пояси.
Я готовий, не треба розповідати, що я ухилюся від бою з ним", - сказав Хейні.
Ломаченко 29 жовтня вийде на бій з Джемейном Ортісом. У разі перемоги поєдинок з Хейні може відбутися у 2023 році.
Раніше Ворд закликав Хейні побитися з Ломаченком.