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Хейні не боїться Ломаченка: Я не ухиляюся від суперників

Сьогодні 05:50 260 0
Хейні не боїться Ломаченка: Я не ухиляюся від суперників
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Boxing Scene.

Боксер Девін Хейні, який володіє всіма поясами легкої ваги, не боїться битися з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Я не ухиляюся і не боюся жодного суперника. Я хотів битися з Ломаченком ще тоді, коли був обов'язковим претендентом на пояси.

Я готовий, не треба розповідати, що я ухилюся від бою з ним", - сказав Хейні.

Ломаченко 29 жовтня вийде на бій з Джемейном Ортісом. У разі перемоги поєдинок з Хейні може відбутися у 2023 році.

Раніше Ворд закликав Хейні побитися з Ломаченком.

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