Сіренко: Чому Ломаченко під час війни викладає відео з незрозумілим змістом?

Василь Ломаченко дуже крутий боєць, який показав найсерйозніші результати, і всі це чудово розуміють.

Про це заявив український суперважковаговик Владислав Сіренко.

"Я йому [Ломаченку - прим.] бажаю великих успіхів. Він дуже крутий боєць і всі це чудово розуміють. Я маю величезну повагу до нього як до спортсмена. Він найсерйозніші результати показав.

Щодо людських якостей і того, яку картинку він склав навколо себе, природно, у всіх людей, які живуть в Україні, є до нього питання.

Чому він під час війни викладає відео з незрозумілим змістом? Я не пам'ятаю, які саме це відео були, не хочу намовляти. Але у багатьох, у тому числі й у мене, є питання, навіщо і чому він це робить у той час, коли мав проявити себе трохи інакше.

І він не дає коментарів, щоб нічого не пояснювати, і люди мають дуже багато простору для власних думок. Кожен може вигадувати все, що завгодно. Як до спортсмена я до нього ставлюся з повагою, а як в українця до українця, у мене до нього було б кілька питань", - сказав Сіренко.