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Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку

Сьогодні 22:55 214 0
Українець поділився думками про можливий бій Усик - Ф’юрі
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Владислав Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Можливий бій Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі буде дуже цікавим, тому що це два дуже нестандартні боксери. 

Про це заявив український суперважковаговик Владислав Сіренко.

"Усик у першому бою з Джошуа теж не був фаворитом. І всі бачили, що сталося.

Я не знаю, у мене всі питають думку про різні бої. Мені з часом настільки важче щось передбачати. Хоча я маю великий досвід спарингів з Усиком. Мені так важко вгадати, як воно буде.

У будь-якому випадку бій Усика з Ф’юрі буде дуже цікавим, тому що це два дуже нестандартні боксери. У фізичних даних більше переваги буде у Ф’юрі, тому що він більший, довгорукий. У пересуванні дуже складно сказати, хто матиме перевагу. Тому що як один, так і другий максимально рухливий, максимально швидкий на ногах. Напевно, більше переваги все ж таки буде в Усика.

Хто з них сильніший ментально - мені складно сказати. Розумію, що Усік максимально впевнений у собі. Щодо Тайсона дуже складно. Тому що в нього в кар'єрі було дуже багато моментів - він і товстішав, його ловили на наркотиках, були всі ці незрозумілі рухи. Це говорить про те, що не все гаразд із головушкою. Можливо, щось змінилося.

Плюс Ф’юрі непогано пошарпаний як для свого боксерського віку. Він був у дуже жорстких нокдаунах, згадаємо бій з Вайлдером. Його непогано потріпало. Важко передбачити. Це надважка вага, все може змінитися від одного удару", - сказав Сіренко.

Раніше Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США.

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